Вера Брежнева в тандеме со своей подругой Еленой Перминовой
приняли участие в откровенной фотосессии. Смелые образы, которые примерили
певица и топ-модель, восхитили поклонников.
Вера Брежнева в тандеме со своей подругой Еленой Перминовой
приняли участие в откровенной фотосессии. Смелые образы, которые примерили
певица и топ-модель, восхитили поклонников.
появилась на обложке глянцевого издания в
черном корсете, в обнимку с Еленой Перминовой. Не так давно певица в одном из
интервью признавалась в своих комплексах – в частности, в том, что стесняется
выходить на сцену в короткой юбке. Но, как выяснилось, на съемку для мужских
журналов комплексы Брежневой не распространяются.
Певица и модель примерили несколько смелых образов. Они
предстали в нижнем белье, которое было дополнено колготками в сетку,
и в облегающих боди разного цвета. В соцсети певица поделилась
видео с бекстейджа. Стало ясно, что подруги успели не только
поработать, но и повеселиться. Брежнева то и дело начинала
танцевать, а вслед за ней повторяла движения и Перминова.
Поклонники, посмотревшие ролик в Instagram, просто в восторге. их особенно поразила – ведь она не профессиональная модель. "Вера!
Без ножа режете! Я в восторге. Браво!", "Такая свежая,
смелая, позитивная, яркая и дальше больше", "На это можно
смотреть вечно", "Вы как родные сестры-близнецы","Wow девочки!
Это просто огненная Съемка", – восхищаются комментаторы. "Слов
нет одни слюни", – признался один из поклонников (орфография и пунктуация
оригинала – Прим. ред).
в этом году приобщается к миру моды,
в чем ей помогает Елена Перминова. В январе подруги вместе отдохнули
на Мальдивах. А через месяц певица стала звездой модных показов в Париже -
Брежнева прошлась по подиуму в необычном черном наряде, пишет Teleprogramma.pro.