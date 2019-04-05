Вера Брежнева в тандеме со своей подругой Еленой Перминовой приняли участие в откровенной фотосессии. Смелые образы, которые примерили певица и топ-модель, восхитили поклонников.

Вера Брежнева в тандеме со своей подругой Еленой Перминовойприняли участие в откровенной фотосессии. Смелые образы, которые примерилипевица и топ-модель, восхитили поклонников.появилась на обложке глянцевого издания вчерном корсете, в обнимку с Еленой Перминовой. Не так давно певица в одном изинтервью признавалась в своих комплексах – в частности, в том, что стесняетсявыходить на сцену в короткой юбке. Но, как выяснилось, на съемку для мужскихжурналов комплексы Брежневой не распространяются.Певица и модель примерили несколько смелых образов. Онипредстали в нижнем белье, которое было дополнено колготками в сетку,и в облегающих боди разного цвета. В соцсети певица поделиласьвидео с бекстейджа. Стало ясно, что подруги успели не толькопоработать, но и повеселиться. Брежнева то и дело начиналатанцевать, а вслед за ней повторяла движения и Перминова.Поклонники, посмотревшие ролик в Instagram, просто в восторге. их особенно поразила – ведь она не профессиональная модель. "Вера!Без ножа режете! Я в восторге. Браво!", "Такая свежая,смелая, позитивная, яркая и дальше больше", "На это можносмотреть вечно", "Вы как родные сестры-близнецы","Wow девочки!Это просто огненная Съемка", – восхищаются комментаторы. "Словнет одни слюни", – признался один из поклонников (орфография и пунктуацияоригинала – Прим. ред).в этом году приобщается к миру моды,в чем ей помогает Елена Перминова. В январе подруги вместе отдохнулина Мальдивах. А через месяц певица стала звездой модных показов в Париже -Брежнева прошлась по подиуму в необычном черном наряде, пишет Teleprogramma.pro.