После выхода интервью Ксении Собчак и Анастасии Волочковой разразился скандал. Балерина обвинила телеведущую в обмане: якобы она не знала о скрытых камерах, установленных в бане. На это последовал дерзкий ответ гламурной блондинки – она предоставила доказательства того, что с артисткой был договор.

После выхода интервью Ксении Собчак и Анастасии Волочковой разразился скандал. Балерина обвинила телеведущую в обмане: якобы она не знала о скрытых камерах, установленных в бане. На это последовал дерзкий ответ гламурной блондинки – она предоставила доказательства того, что с артисткой был договор.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак выложила несколько видео, сделанных во время работы над новым выпуском ее шоу "Осторожно, Собчак!", главной героиней которого стала ее "заклятая подружка" Анастасия Волочкова. На записи дамы, облаченные в купальники, сидят в бане и, следуя советам оператора, стараются предстать в более выигрышном виде."Я выкладываю рабочие материалы выпуска #ОсторожноСобчак с Анастасией Волочковой в ответ на лживые обвинения. Героиня этого фильма, как и все герои моих интервью всегда в курсе происходящего на съемках, а все обстоятельства съемок заранее согласованы. Более никаких дискуссий на эту тему я поддерживать не собираюсь", – резко высказалась по поводу поднявшегося скандала .Все началось с того, что после выхода в эфир шоу Анастасия Волочкова обвинила телеведущую в обмане. "Люди, ну как же так...😔 Пустила я в свой дом Собчак для съемки по ее просьбе. А в ответ получила беспринципную, бессовестную пакость и мерзость", – пожаловалась балерина в той же соцсети."Ну ладно, грудь мою общупала, чтобы убедиться в ее естестве, но когда камеру скрытую поставила в бане и скрытый микрофон, мне уже было не по себе..😔 Но когда без моего ведома Собчак залезла в мою спальню и лазила по шкафам и тумбочкам!! 😝 В поисках следов моего любимого, но кроме топора ничего не нашла... И не стеснялась признаться в своей программе, что она так сделала и рылась в вещах... Шок. Просто ФУ!!!😝" – высказалась .