Наследница Ирины Хакамады Мария стала гостьей ежегодного благотворительного мероприятия. организованного всемирно известной моделью Натальей Водяновой, Love Ball. Девушка вместе со своим возлюбленным развлеклись в Катаре.

Наследница Ирины Хакамады Мария стала гостьей ежегодного благотворительного мероприятия. организованного всемирно известной моделью Натальей Водяновой, Love Ball. Девушка вместе со своим возлюбленным развлеклись в Катаре.У 63-летней Ирины Хакамады дочь Мария Сиротинская. У нее синдром Дауна, к тому же в детском возрасте она боролась с онкологическим заболеванием. К счастью, Марии удалось добиться стойкой ремиссии.Периодически Хакамада выводит наследницу в свет. В недавнем интервью Ирина рассказала, как ей удалось добиться таких результатов от "солнечного ребенка". Она призналась, что не жалела Марию. "Я ее бросала как котенка в воду. В обществе всегда ей говорила: "Маша, веди себя адекватно, будь вежливой", – рассказала Хакамада.На днях 21-летняя Мария Сиротинская вместе со своим избранником Владом Ситдиковым побывала в Катаре. В Дохе состоялся Love Ball – благотворительный вечер, организованный Натальей Водяновой, на котором выступили знаменитости, а также прошел сбор средств для семей, воспитывающим детей с особенностями развития. Влад и Мария появились на мероприятии в белоснежных нарядах."Мы актеры Театра Взаимодействие выступали на благотворительном Love ball. Это очень важно было. Для Фонда Обнаженные сердца было собрано более 7,4 млн долларов. Они пойдут на развитие малышей и Помощь взрослым,. Я очень горжусь, что принимал в этом участие (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказал Влад на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах Наталье Водяновой, Владу и Марии. Некоторые фанаты, судя по комментариям, не могут дождаться, когда влюбленные оформят отношения. Ирина Хакамада о будущей свадьбе наследницы высказалась так: "Да на здоровье! Они взрослые. Не имеют на это права? Имеют. Я не знаю, чем все это закончится, поэтому выдерживаю паузу. У людей с синдромом Дауна фантазия и реальность существуют вместе, границ почти нет, поэтому непонятно, когда у них игра, а когда все по‑настоящему. Они такие волшебники. Поэтому в них нет зла".