Граждане заключили с организацией договоры долевого участия, однако до настоящего момента строительство жилого дома не производится, денежные средства не возвращены...

«Сотрудники ОБЭПиПК УВД по СЗАО задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве при продаже квартир в Красногорском районе Московской области», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве обратились 48 граждан с заявлениями о мошенничестве. Потерпевшие сообщали о том, что заключили с организацией договоры долевого участия, однако до настоящего момента строительство жилого дома не производится, денежные средства не возвращены.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности двоих подозреваемых. Ими оказались 32-летний приезжий и 40-летний москвич.Было установлено, что в период времени с 2008 года по 2011 год злоумышленники, действуя от имени строительной компании, размещали в средствах массовой информации объявления о продаже квартир в строящемся доме в Красногорском районе Московской области.Как выяснилось, фигуранты не имели разрешения на строительство многоквартирного жилого дома и подведение всех необходимых коммуникаций на отведенном участке земли. Они предоставляли гражданам подложные документы на застройку. Путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерений выполнить свои обязательства, подозреваемые похищали денежные средства граждан. Сумма ущерба устанавливается.По данному факту следствием УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении одного подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, второй объявлен в международный розыск.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56