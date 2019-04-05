Появились подробности мистической истории, произошедшей в Новосибирске
девять месяцев назад. Там многодетная мать сожгла квартиру свекрови, заподозрив
ее в колдовстве.
Появились подробности "мистической" истории, произошедшей в Новосибирске
девять месяцев назад. Там многодетная мать сожгла квартиру свекрови, заподозрив
ее в колдовстве.
Полицейские удивились, когда узнали мотив
преступления. Выяснилось, что жилье пенсионерки спалила ее 36-летняя
экс-невестка.
Женщина не
поладила со свекровью, ей надоели семейные ссоры, и в какой-то момент подала на
развод с супругом. "Я не хочу выставлять ее злодейкой, а себя – жертвой. Но
именно я разрешила ей после развода остаться в моей трехкомнатной квартире, где
они жили с сыном", – рассказала пенсионерка. Сама она поехала ухаживать за
своими престарелыми родителями, передает сайт
Вернулась свекровь уже на
пепелище. К счастью, пострадали только вещи. В этот момент никого не было дома. Многодетная мать призналась
правоохранителям, что готовилась к переезду, собирала вещи и вдруг наткнулась
на очень странные фото.
По словам старшего помощника
прокурора Советского района Новосибирска Марии Шеин, на снимках женщина увидела себя и своих
дочек, но кто-то нарисовал на этих фото оккультные знаки и сделал непонятные
надписи.
Сибирячка была уверена, что это
дело рук "ведьмы-свекровки", которая хочет насолить ей и детям. Тогда женщина
не нашла ничего лучше, чем, съезжая из квартиры, спалить ее.
Друг сибирячки-охотницы на ведьм охарактеризовал ее как
человека безобидного, доброжелательного и заботливую мать. "А этот муж со
свекровью – неадекватные, постоянно доводили ее своими придирками и поучениями",
– рассказал мужчина.
Суд сжалился над поджигательницей,
ведь у нее трое детей. Женщину приговорили к условному сроку. А свекровь
вынуждена теперь снимать жилье, поскольку квартиру надо ремонтировать. Теперь
пенсионерка восстанавливает здоровье – моральное и физическое, а всяческие "связи
с дьяволом" отрицает.