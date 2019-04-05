Появились подробности мистической истории, произошедшей в Новосибирске девять месяцев назад. Там многодетная мать сожгла квартиру свекрови, заподозрив ее в колдовстве.

Появились подробности "мистической" истории, произошедшей в Новосибирскедевять месяцев назад. Там многодетная мать сожгла квартиру свекрови, заподозривее в колдовстве.Полицейские удивились, когда узнали мотивпреступления. Выяснилось, что жилье пенсионерки спалила ее 36-летняяэкс-невестка.Женщина неполадила со свекровью, ей надоели семейные ссоры, и в какой-то момент подала наразвод с супругом. "Я не хочу выставлять ее злодейкой, а себя – жертвой. Ноименно я разрешила ей после развода остаться в моей трехкомнатной квартире, гдеони жили с сыном", – рассказала пенсионерка. Сама она поехала ухаживать засвоими престарелыми родителями, передает сайтВернулась свекровь уже напепелище. К счастью, пострадали только вещи. В этот момент никого не было дома. Многодетная мать призналасьправоохранителям, что готовилась к переезду, собирала вещи и вдруг наткнуласьна очень странные фото.По словам старшего помощникапрокурора Советского района Новосибирска Марии Шеин, на снимках женщина увидела себя и своихдочек, но кто-то нарисовал на этих фото оккультные знаки и сделал непонятныенадписи.Сибирячка была уверена, что этодело рук "ведьмы-свекровки", которая хочет насолить ей и детям. Тогда женщинане нашла ничего лучше, чем, съезжая из квартиры, спалить ее.Друг сибирячки-охотницы на ведьм охарактеризовал ее какчеловека безобидного, доброжелательного и заботливую мать. "А этот муж сосвекровью – неадекватные, постоянно доводили ее своими придирками и поучениями",– рассказал мужчина.Суд сжалился над поджигательницей,ведь у нее трое детей. Женщину приговорили к условному сроку. А свекровьвынуждена теперь снимать жилье, поскольку квартиру надо ремонтировать. Теперьпенсионерка восстанавливает здоровье – моральное и физическое, а всяческие "связис дьяволом" отрицает.