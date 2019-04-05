Поющая телеведущая учла все ошибки и в скором времени обретет счастье в личной жизни. В том, что Ольга Бузова вот-вот обретет свою вторую половинку и вновь выйдет замуж, уверена парапсихолог Фаина Кали.

Поющая телеведущая учла все ошибки и в скором времениобретет счастье в личной жизни. В том, что Ольга Бузова вот-вот обретет своювторую половинку и вновь выйдет замуж, уверена парапсихолог Фаина Кали.По словам провидицы, в прошлом звезда пыталась максимально привязатьк себе мужчину, находящегося рядом, однако из этого ничего хорошего не вышло. Межтем Ольга Бузова проанализировала свои промахи и сделала правильный вывод:женщине нельзя попадать в сильную зависимость от мужчины."Нужно развивать себя, развивать в себе женственность, уверенностьв себе и уважение к себе. И тогда мужчина сам к тебе придет, такой, о котором ты даже немечтала. Я просмотрела будущее Ольги ия уверена, что в ближайший год она встретит свою судьбу. Молодого состоятельного мужчину,который станет ее второй половинкой. Именно с ним у нее будет счастливый брак, самый крепкий, самый надежный и долгий. Она будет счастлива. Ольга этого достойнатак как она хорошо усваивает уроки жизни, очень мудрая женщина", – рассудилаКали.Сейчас, по мнению парапсихолога, в жизни поющей телеведущей все непросто. Наданный момент Ольга Бузова принимает ухаживания от мужчины, который намногостарше ее."Он ей нравится, но особой любви она к нему не испытывает. Явижу, она ему доверится, но мужчина ее в итоге подведет. После Оля разочаруетсяв избраннике, и будет жалеть, что открылась ему", – отметила Фаина Кали.обладаеточень мощной энергетикой, волей и способностью влиять на свою судьбу. Артисткавыработала в себе отличное качество – умение быть благодарной. Она благодарна миру за все и дарит любовь окружающим. Именно эти особенности помогаютдостигать успехов.