Поющая телеведущая учла все ошибки и в скором времени
обретет счастье в личной жизни. В том, что Ольга Бузова вот-вот обретет свою
вторую половинку и вновь выйдет замуж, уверена парапсихолог Фаина Кали.
Поющая телеведущая учла все ошибки и в скором времени
обретет счастье в личной жизни. В том, что Ольга Бузова вот-вот обретет свою
вторую половинку и вновь выйдет замуж, уверена парапсихолог Фаина Кали.
По словам провидицы, в прошлом звезда пыталась максимально привязать
к себе мужчину, находящегося рядом, однако из этого ничего хорошего не вышло. Меж
тем Ольга Бузова проанализировала свои промахи и сделала правильный вывод:
женщине нельзя попадать в сильную зависимость от мужчины.
"Нужно развивать себя, развивать в себе женственность, уверенность
в себе и уважение к себе. И тогда мужчина сам к тебе придет, такой, о котором ты даже не
мечтала. Я просмотрела будущее Ольги и
я уверена, что в ближайший год она встретит свою судьбу. Молодого состоятельного мужчину,
который станет ее второй половинкой. Именно с ним у нее будет счастливый брак, самый крепкий, самый надежный и долгий. Она будет счастлива. Ольга этого достойна
так как она хорошо усваивает уроки жизни, очень мудрая женщина", – рассудила
Кали.
Сейчас, по мнению парапсихолога, в жизни поющей телеведущей все непросто. На
данный момент Ольга Бузова принимает ухаживания от мужчины, который намного
старше ее.
"Он ей нравится, но особой любви она к нему не испытывает. Я
вижу, она ему доверится, но мужчина ее в итоге подведет. После Оля разочаруется
в избраннике, и будет жалеть, что открылась ему", – отметила Фаина Кали.
обладает
очень мощной энергетикой, волей и способностью влиять на свою судьбу. Артистка
выработала в себе отличное качество – умение быть благодарной. Она благодарна миру за все и дарит любовь окружающим. Именно эти особенности помогают
достигать успехов.