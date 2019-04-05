На США произвел впечатление результат комика Владимира Зеленского в первом туре выборов президента Украины – 2019. С высокой степенью вероятности американцы уже взяли в оборот дерзкого юмориста. Эксперты на полном серьезе утверждают, что избирательная кампания актера контролируется советниками и политтехнологами из Соединенных Штатов. Деваться юмористу некуда...

На США произвел впечатление результат комика Владимира Зеленского в первом туре выборов президента Украины – 2019. С высокой степенью вероятности американцы уже взяли в оборот дерзкого юмориста. Эксперты на полном серьезе утверждают, что избирательная кампания актера контролируется советниками и политтехнологами из Соединенных Штатов. Деваться юмористу некуда...По словам украинского политолога Михаила Погребинского,после того как в январе Зеленский подтвердил свои президентские амбиции,рейтинг юмориста только рос. "Поэтому в этот момент, я думаю, чтоамериканцы не просто с ним работали, а я даже вполне допускаю, что онипредлагали услуги соответствующих профессионалов", – сказал эксперт вэфире YouTube-канала "TopInform".Аналитик не стал исключать, что кто-то из американскихспециалистов уже работает в штабе Зеленского. Погребинский предположил, что надизбирательной кампанией комика и на его победу работают серьезныеполиттехнологи.Об участии Вашингтона в предвыборной кампании Зеленскогоранее говорил и бывший спикер службы безопасности Украины (СБУ) СтаниславРечинский. Офицер предположил, что актер может быть ставленником США, которогоамериканцы готовят на замену Петру Порошенко.Речинский не согласен с теми, кто утверждает, будто быпрезидент – это проект Москвы. Он напомнил, что Соединенные Штатыотносятся к политическим амбициям комика очень спокойно, хотя, казалось бы,должны переживать, поскольку вложили в нынешний политический режим в Незалежнойнемалые средства.Кроме того, бывший глава СБУ отметил, что Вашингтон непоздравил Порошенко с выходом во второй тур. "Но зато в американскойпрессе появляются сравнения Зеленского с Трампом", – подчеркнул он. Всеэто дает предполагать, что выдвижение актера – не так случайно, как кажется,резюмировал Речинский.Второй тур президентских выборов на Украине – 2019 пройдет21 апреля. За два дня до голосования и Петр Порошенкопроведут дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве.