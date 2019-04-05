На США произвел впечатление результат комика Владимира Зеленского в первом туре выборов президента Украины – 2019. С высокой степенью вероятности американцы уже взяли в оборот дерзкого юмориста. Эксперты на полном серьезе утверждают, что избирательная кампания актера контролируется советниками и политтехнологами из Соединенных Штатов. Деваться юмористу некуда...
На США произвел впечатление результат комика Владимира Зеленского в первом туре выборов президента Украины – 2019. С высокой степенью вероятности американцы уже взяли в оборот дерзкого юмориста. Эксперты на полном серьезе утверждают, что избирательная кампания актера контролируется советниками и политтехнологами из Соединенных Штатов. Деваться юмористу некуда...
По словам украинского политолога Михаила Погребинского,
после того как в январе Зеленский подтвердил свои президентские амбиции,
рейтинг юмориста только рос. "Поэтому в этот момент, я думаю, что
американцы не просто с ним работали, а я даже вполне допускаю, что они
предлагали услуги соответствующих профессионалов", – сказал эксперт в
эфире YouTube-канала "TopInform".
Аналитик не стал исключать, что кто-то из американских
специалистов уже работает в штабе Зеленского. Погребинский предположил, что над
избирательной кампанией комика и на его победу работают серьезные
политтехнологи.
Об участии Вашингтона в предвыборной кампании Зеленского
ранее говорил и бывший спикер службы безопасности Украины (СБУ) Станислав
Речинский. Офицер предположил, что актер может быть ставленником США, которого
американцы готовят на замену Петру Порошенко.
Речинский не согласен с теми, кто утверждает, будто бы
президент – это проект Москвы. Он напомнил, что Соединенные Штаты
относятся к политическим амбициям комика очень спокойно, хотя, казалось бы,
должны переживать, поскольку вложили в нынешний политический режим в Незалежной
немалые средства.
Кроме того, бывший глава СБУ отметил, что Вашингтон не
поздравил Порошенко с выходом во второй тур. "Но зато в американской
прессе появляются сравнения Зеленского с Трампом", – подчеркнул он. Все
это дает предполагать, что выдвижение актера – не так случайно, как кажется,
резюмировал Речинский.
Второй тур президентских выборов на Украине – 2019 пройдет
21 апреля. За два дня до голосования и Петр Порошенко
проведут дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве.