Полицейские поймали врача Алену Верди. 36-летнюю женщину пациентки обвинили в неудачных пластических операциях.

Полицейские поймали врача Алену Верди. 36-летнюю женщину пациентки обвинили в неудачных пластическихоперациях.Подозреваемая получилау пациентов прозвище "доктор Франкенштейн". Хирурга-мясника задержали ваэропорту Краснодара при попытке улететь в Израиль.Алена Верди обвиняется воказании медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни издоровью потребителя. 5 апреля судом удовлетворено ходатайство следователя, и вотношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,сообщается на сайте Следственногокомитета России (СКР).На квартире АленыВерди и в помещении, где проводились пластические операции, прошли обыски. СКРвыложил на своем YouTube-канале видео задержания хирурга и обысков.Уголовное дело противпластического хирурга Алены Верди и гендиректора коммерческой клиники быловозбуждено 1 апреля. Пострадавшие от рук хирурга-мясника пациентки утверждают, чтооперации проводились либо у нее дома, либо на съемных квартирах. Также СРК проверяетинформацию о поддельном дипломе врача обвиняемой.Отметим, что средипострадавших Анастасия Исмаилова. Женщина осенью 2017 года делала у хирурга-мясникаоперацию по абдоминопластике (подтяжке живота). После процедуры у нееобразовалась фибролипома с участками асептического некроза, передает сайт