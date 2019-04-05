Полицейские поймали врача Алену Верди. 36-летнюю женщину пациентки обвинили в неудачных пластических
операциях.
Полицейские поймали врача Алену Верди. 36-летнюю женщину пациентки обвинили в неудачных пластических
операциях.
Подозреваемая получила
у пациентов прозвище "доктор Франкенштейн". Хирурга-мясника задержали в
аэропорту Краснодара при попытке улететь в Израиль.
Алена Верди обвиняется в
оказании медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и
здоровью потребителя. 5 апреля судом удовлетворено ходатайство следователя, и в
отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,
сообщается на сайте Следственного
комитета России (СКР).
На квартире Алены
Верди и в помещении, где проводились пластические операции, прошли обыски. СКР
выложил на своем YouTube-канале видео задержания хирурга и обысков.
Уголовное дело против
пластического хирурга Алены Верди и гендиректора коммерческой клиники было
возбуждено 1 апреля. Пострадавшие от рук хирурга-мясника пациентки утверждают, что
операции проводились либо у нее дома, либо на съемных квартирах. Также СРК проверяет
информацию о поддельном дипломе врача обвиняемой.
Отметим, что среди
пострадавших Анастасия Исмаилова. Женщина осенью 2017 года делала у хирурга-мясника
операцию по абдоминопластике (подтяжке живота). После процедуры у нее
образовалась фибролипома с участками асептического некроза, передает сайт