05.04.2019

2019-04-05 20:00:43

В Башкирии в ДТП с пьяным водителем погиб пассажир

Днем 4 апреля на опасном повороте на 32-ом километре дороги Чишмы – Языково – Чекмагуш

в Благоварском районе Башкирии автомобиль LADA Kalina выехал на встречную полосу, после чего опрокинулся в кювет и врезался в опору телефонной линии, передает портал . В результате ДТП погиб 42-летний пассажир легковушки, а 39-летний пассажир был с травмами доставлен в больницу. Медицинское освидетельствование показало, что на момент аварии в крови 43-летнего водителя содержался алкоголь.