Общая сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей

Общая сумма ущерба превысила 20 тысяч рублейВ Гусь-Хрустальном ранее судимого 60-летнего местного жителя обвиняют в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Осенью прошлого года мужчина заранее убедился, что хозяева одного из дачных домов отсутствуют, разбил окно, залез в дом, откуда украл электрообогреватель. Через несколько часов злоумышленник вернулся на место преступления и прихватил еще и видеокамеру.Общая сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей. Похищенное имущество мужчина продал.Материалы уголовного дела переданы в суд.