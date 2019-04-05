Он пропагандировал идеологию запрещённой организации

Он пропагандировал идеологию запрещённой организацииЗаключённого из исправительной колонии №6 в посёлке Мелехово обвиняют в публичной пропаганде идеологии терроризма. В УФСБ России по Владимирской области возбудили уголовное дело.Находясь в СИЗО-3, осуждённый начал пропагандистскую деятельность. Среди своих сокамерников он распространял информацию о деятельности членов ИГИЛ (запрещенной в России), связанной с совершением убийств, взрывов, поджогов и других действий в отношении тех, кто не исповедует ислам.Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители выясняют, не причастен ли был заключённый к совершению террористических или экстремистских преступлений.