Главу города предстоит выбрать депутатам местного горсовета

Главу города предстоит выбрать депутатам местного горсоветаНа внеочередном заседании ковровского горсовета, которое прошло 3 апреля, депутаты приняли поправки в устав города, которые отменяют прямые выборы мэра. Теперь главу города по конкурсу предстоит выбирать народным избранникам. Против решения проголосовали 4 депутата, еще один народный избранник решил воздержался от голосования.Кстати, 5 апреля состоятся публичные слушания по вопросу ликвидации должности главы города и во Владимире.