Пожар возник в цеху по изготовлению дверей

Пожар возник в цеху по изготовлению дверейВ Ковровском районе произошел масштабный пожар. Ранним утром 5 апреля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании производственного здания в поселке Мелехово. На место незамедлительно выехали спасатели.Общая площадь пожара составила почти 500 квадратных метров. Выгорел цех по производству дверей. В происшествии никто не пострадал. В ликвидации последствий пожара участвовали 16 огнеборцев на 8 спецмашинах.