Мужчина приговорили к 2,5 годам лишения свободы

Мужчина приговорили к 2,5 годам лишения свободыВ Меленках мужчина пришел в гости к подруге. Они вместе выпивали. Женщина предложила приятелю съездить в магазин на автомобиле отчима и дала ключи. Она села на переднее пассажирское сидение, застегнула ремень безопасности, но потом решила ехать не пристёгнутой.Пьяный водитель превысил скорость, не справился с управлением и улетел в кювет. Автомобиль перевернулся. Женщина скончалась до приезда врачей.Суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на 3 года.