В районе Метрогородок Восточного административного округа столицы изменят проект застройки кварталов по программе реновации. В соответствии с предложениями местных жителей, там будет построено шесть школ и семь детсадов, рассказал главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

В районе Метрогородок Восточного административного округа столицы изменят проект застройки кварталов по программе реновации. В соответствии с предложениями местных жителей, там будет построено шесть школ и семь детсадов, рассказал главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов.Комментируя проект планировки территорий микрорайонов 1, 2,2А, вынесенный на публичные слушания, главный столичный архитектор отметил, чтокроме строительства современного жилья на этом месте появится большоеколичество социальной инфраструктуры. Речь идет о детских садах, школах,многофункциональном центре и многом другом.Так, рассказал Кузнецов, по проекту будет построено шестьшкол почти на три тысячи мест, а также семь детсадов, детский досуговый центр.Кроме того, в районе реновации появится детская поликлиника на 320 посещений всмену, многофункциональный и физкультурный центры."Серьезно улучшится и транспортная ситуация: построятновые проезды, сделают пешеходные переходы и велодорожки, отремонтируютсуществующие улицы", – подчеркнул первый зампред Москомархитектуры.В основе проекта – обращения местных жителей, а такжерезультаты профессиональных экспертиз и исследований, анализ данных о районе. Кделу подошли максимально серьезно, все мнения и предложения рассматривались,учитывались даже сообщения в соцсетях.Все высказанные в ходе публичных слушаний пожелания изамечания будут переданы авторам концепции, отметил Сергей Кузнецов. По егословам, инициативы жителей учтут при доработке проекта.В рамках проекта вМетрогородке в программу реновации вошли 74 жилых домах. Общая площадь планировки – 136 гектаров. Концепциейпредусмотрено озеленение 73 гектаров, установка современных и детских испортивных площадок, создание зон для отдыха. Кроме того, в районе полностьюобновят инженерные сети, а участок открытого шоссе от Северо-Восточной хорды доВербной улицы будет расширен.Напомним, программа реновации ветхого жилого фонда в Москвеутверждена 1 июня 2017 года. Она затронет около миллиона москвичей, которыеполучат современное и комфортное жилье большей площади.Всего программа включает 5137 домов. Для нужд реновации подготовлено 323 стартовые площадки, на которых будут возводитьсядома для переселенцев.