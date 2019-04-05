Он поднялся сразу на 17 позиций вверх

Он поднялся сразу на 17 позиций вверхЭксперты Агентства политических и экономических коммуникаций подвели мартовские итоги, обновив рейтинг губернаторов. Лидером роста стал глава Владимирской области Владимир Сипягин, поднявшийся сразу на 17 позиций вверх.Как поясняют авторы проекта, с расстрельного 83-го места он взобрался на 68-е. Причиной этому стало успешное участие губернатора в заседании комиссии при совете директоров «Газпрома», где обсуждали укрепление платёжной дисциплины при поставках природного газа.Кроме того, эксперты отмечают интересную тенденцию этой весны - практически все губернаторы от оппозиционных партий — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» - поднялись в рейтинге. А темп задал Владимир Сипягин.