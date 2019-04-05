С улиц города убирают остатки зимнего мусора

С улиц города убирают остатки зимнего мусораВо Владимире начался месяц по очистке и благоустройству города. Муниципальный «Центр управления дорогами» уже убирает с улиц остатки использованной зимой пескосоляной смеси. Рабочие приводят в порядок дорожные знаки, красят стойки светофоров и ограждения. В планах «ЦУГД» внесено более 20 пунктов ямочного ремонта дорожного покрытия.По данным мэрии Владимира, 5 апреля уборку проводили на проспекте Строителей, улицах Алябьева, Луначарского и Вокзальной, Нижней Дуброве и Тихонравова. Помимо этого, в порядок приводят и центральные магистрали города.