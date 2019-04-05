Соседи вызвали на помощь спасателей

Соседи вызвали на помощь спасателейПервое апреля во Владимире не для всех прошло весело. Житель дома на улице Василисина, по словам очевидцев, выпал из окна. Он не разбился только потому, что попал на выступающий над подъездом козырёк.Нетрезвый мужчина стал кричать и звать на помощь. Скорую, спасателей и полицию вызвали неравнодушные соседи. Все они приехали за считанные минуты, однако снять мужчину удалось далеко не сразу – он стал кричать и дергаться еще больше. Спустя час владимирец снова оказался на земле, его увезли в больницу.