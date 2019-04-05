Останки животных нашли прогуливающиеся по парку владимирцы

Останки животных нашли прогуливающиеся по парку владимирцыГуляя по парку «Дружба», владимирцы нашли останки туш лосей. Инцидент произошел в марте. Сразу возникла версия, что сохатых могли убить браконьеры и разделали прямо на территории общественной зоны отдыха. По другой же версии, лосей мог сбить поезд.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали, что по факту гибели животных возбуждено уголовное дело. Правоохранители ведту расследование, но предполагаемых виновников пока не нашли.Когда злоумышленников найдут, им может грозить крупный штраф или лишение свободы до двух лет.