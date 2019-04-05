Их обвиняют в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ

Их обвиняют в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществВ Гороховецком районе молодого парня обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Молодого человека задержали в феврале этого года. Правоохранители изъяли у него полимерный пакет, в котором находился наркотик N-метилэфедрон. Запрещенные вещества обвиняемый купил в соседнем регионе для личного потребления.В аналогичном преступлении обвиняет и 32-летнего жителя Юрьев-Польского района, в квартире которого нашли марихуану общим весом почти 7 граммов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Материалы дел направлены в суд.