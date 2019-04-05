Систему госзакупок необходимо менять. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал
предложенный правительством законопроект несовершенным, депутаты рассмотрят его
в первом чтении 11 апреля.
Систему госзакупок необходимо менять. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал
предложенный правительством законопроект несовершенным, депутаты рассмотрят его
в первом чтении 11 апреля.
"В нынешнем виде закон о госзакупках
несовершенен. Без кардинальных изменений невозможны эффективная реализация
нацпроектов и исполнение майского указа президента", – сказал глава
Госдумы. Сегодня Совет нижней палаты парламента обсудил поправки в Закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", предложенные кабмином.
По словам Вячеслава Володина, в постановлении,
принимаемом одновременно с первым чтением законопроекта, будут отражены
основные поправки ко второму чтению, которые подготовлены рабочей группой Госдумы.
Как сообщил Володин, на Охотном Ряду изучают более 120
предложений от депутатов, представителей регионов и экспертов,
касающиеся усовершенствования процедуры госзакупок.
Речь идет, в том числе, о сфере
культуры и о безопасных услугах для организации детского оздоровительного
отдыха.
Нам необходимо рассмотреть поправки в закон
в приоритетном порядке, чтобы конкурсные процедуры при осуществлении
закупочной деятельности могли быть реализованы эффективно с мая 2019 года.
Одно из нововведений, которое может появиться
в системе госзакупок – повышение ценового порога, допускающего проведение
электронного аукциона с сокращенным сроком подачи заявок с трех до 50-ти
миллионов рублей и до 500 миллионов
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов
капитального строительства.
Еще законопроект предусматривает наделение заказчика
правом осуществления закупки товаров, работ и услуг за их единицу вне зависимости от объекта закупки при условии
невозможности определить объем нам момент закупок.
Депутаты намерены рассмотреть законопроект в
приоритетном порядке, первое чтение намечено на 11 апреля, второе и третье
пройдет до конца месяца.