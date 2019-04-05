Систему госзакупок необходимо менять. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предложенный правительством законопроект несовершенным, депутаты рассмотрят его в первом чтении 11 апреля.

Систему госзакупок необходимо менять. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвалпредложенный правительством законопроект несовершенным, депутаты рассмотрят егов первом чтении 11 апреля.​"В нынешнем виде закон о госзакупкахнесовершенен. Без кардинальных изменений невозможны эффективная реализациянацпроектов и исполнение майского указа президента", – сказал главаГосдумы. Сегодня Совет нижней палаты парламента обсудил поправки в Закон "О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд", предложенные кабмином.По словам Вячеслава Володина, в постановлении,принимаемом одновременно с первым чтением законопроекта, будут отраженыосновные поправки ко второму чтению, которые подготовлены рабочей группой Госдумы.Как сообщил Володин, на Охотном Ряду изучают более 120предложений от депутатов, представителей регионов и экспертов,касающиеся усовершенствования процедуры госзакупок.Речь идет, в том числе, о сферекультуры и о безопасных услугах для организации детского оздоровительногоотдыха.Нам необходимо рассмотреть поправки в законв приоритетном порядке, чтобы конкурсные процедуры при осуществлениизакупочной деятельности могли быть реализованы эффективно с мая 2019 года.Одно из нововведений, которое может появитьсяв системе госзакупок – повышение ценового порога, допускающего проведениеэлектронного аукциона с сокращенным сроком подачи заявок с трех до 50-тимиллионов рублей и до 500 миллионовна строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектовкапитального строительства.Еще законопроект предусматривает наделение заказчикаправом осуществления закупки товаров, работ и услуг за их единицу вне зависимости от объекта закупки при условииневозможности определить объем нам момент закупок.Депутаты намерены рассмотреть законопроект вприоритетном порядке, первое чтение намечено на 11 апреля, второе и третьепройдет до конца месяца.