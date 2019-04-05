Ученые из Института показателей и оценки здоровья в Сиэттле заявили, что вредная пища уносит больше человеческих жизней, чем курение табака. К такому выводу специалисты пришли в ходе масштабного исследования.

Ученые из Института показателей и оценки здоровья в Сиэттле заявили, что вредная пища уносит больше человеческих жизней, чем курение табака. К такому выводу специалисты пришли в ходе масштабного исследования.В 2017 году нездоровая еда привела к 11 миллионам смертельных случаев. Что касается табака, то он стал причиной гибели 8 миллионов человек. Ученые рассказали, что плохое питание может спровоцировать сердечный приступ, инсульт, а также вызвать злокачественную опухоль и диабет второго типа.Исследователи отметили, что главная проблема заключается в недостатке необходимых витаминов и минералов, которые содержатся в овощах и фруктах. Помимо этих продуктов, они рекомендуют есть орехи, семена, цельные зерна и сократить употребление красного мяса, сладких напитков и соли.По словам ученых, в мире нет ни одной страны, жители которой питаются правильно. Низкий показатель смертности от вредной еды был зафиксирован в Израиле – 89 случаев на 100 тысяч человек. Далее идут Франция, Испания и Япония.Великобритания оказалась на 23 месте. Здесь 127 смертей приходится на 100 тысяч пациентов, а Соединенные Штаты заняли 43 позицию – 171 случай на 100 тысяч человек. Последнее место занял Узбекистан, где было зафиксировано 892 случая, передает .Напомним, в конце марта российский политик Геннадий Онищенко предложил запретить на всех телеканалах рекламу нездоровой пищи. Он уточнил, что в России уже существует подобная практика со спиртными напитками, сообщает агентство .