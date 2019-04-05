Врач
городской больницы в Подмосковье устроила истерику. Причиной стал немытый
пол в коридоре.
Врач
городской больницы в Подмосковье устроила истерику. Причиной стал немытый
пол в коридоре.
Женщина поругалась с коллегами в присутствии пациентов.
По ее словам, "пол не мылся неделю". В какой-то момент терапевт
заметила, что одна из сотрудниц медучреждения снимает
ее на видео. Тогда она закричала, чтобы та отправила запись
президенту России Владимиру Путину.
У врача произошла истерика, и она облаяла своих
коллег. "Гепатит сидит с утра, с ночи! У меня три университета,
вы не имеете права меня здесь удерживать, ущемлять мои права!
Мне работать до 70 лет, вы все подохнете,
а я все помощь буду оказывать! Отвалите от меня,
вы меня до инфаркта здесь довели!", – кричала женщина.
Затем несдержанная дама скрылась в своем
кабинете. Через некоторое время, видимо придя в себя, она вернулась
к приему пациентов.
Скандальный инцидент, произошедший 2 апреля,
прокомментировали в Министерстве здравоохранения Московской области. Там охарактеризовали
поведение медработника как нервный срыв.
В пресс-службе отметили, что в адрес данного врача многие
пациенты неоднократно высказывали слова благодарности, а случай произошел из-за
нервного переутомления и не имел отношения к пациентам больницы.
"Приносим свои извинения за коллегу. Случившемуся будет дана оценка
на служебном совещании коллектива больницы", – приводит слова
пресс-службы Минздрава "Подмосковье сегодня".