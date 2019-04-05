Врач городской больницы в Подмосковье устроила истерику. Причиной стал немытый пол в коридоре.

Врачгородской больницы в Подмосковье устроила истерику. Причиной стал немытыйпол в коридоре.Женщина поругалась с коллегами в присутствии пациентов.По ее словам, "пол не мылся неделю". В какой-то момент терапевтзаметила, что одна из сотрудниц медучреждения снимаетее на видео. Тогда она закричала, чтобы та отправила записьпрезиденту России Владимиру Путину.У врача произошла истерика, и она облаяла своихколлег. "Гепатит сидит с утра, с ночи! У меня три университета,вы не имеете права меня здесь удерживать, ущемлять мои права!Мне работать до 70 лет, вы все подохнете,а я все помощь буду оказывать! Отвалите от меня,вы меня до инфаркта здесь довели!", – кричала женщина.Затем несдержанная дама скрылась в своемкабинете. Через некоторое время, видимо придя в себя, она вернуласьк приему пациентов.Скандальный инцидент, произошедший 2 апреля,прокомментировали в Министерстве здравоохранения Московской области. Там охарактеризовалиповедение медработника как нервный срыв.В пресс-службе отметили, что в адрес данного врача многиепациенты неоднократно высказывали слова благодарности, а случай произошел из-занервного переутомления и не имел отношения к пациентам больницы."Приносим свои извинения за коллегу. Случившемуся будет дана оценкана служебном совещании коллектива больницы", – приводит словапресс-службы Минздрава "Подмосковье сегодня".