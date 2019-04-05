Лидер Незалежной Петр Порошенко пошел в наступление на своего оппонента по второму туру выборов президента Украины – 2019 Владимира Зеленского. Глава государства призвал его не бояться и прийти на дебаты, да и вообще быть мужиком.

Лидер Незалежной Петр Порошенко пошел в наступление на своего оппонента по второму туру выборов президента Украины – 2019 Владимира Зеленского. Глава государства призвал его не бояться и прийти на дебаты, да и вообще "быть мужиком".Это уже второе обращение Порошенко к Зеленскому за последнеевремя. Лидер Незалежной предложил оппоненту провести дебаты без всяких условий.Юморист, отметил глава государства, не должен боятьсядебатов. По словам Порошенко, он за свою политическую карьеру не раз участвовалв таких словесных поединках, всегда смотрел оппонентам в глаза. "Таким долженбыть президент и верховный главнокомандующий", – пояснил Порошенко Зеленскому.Президент призвал юмориста никем не прикрываться, не искатьпричин для отказа от дебатов и не выдвигать условий. "Будьте мужиком,приходите на дебаты. Стадион так стадион", – обратился Порошенко к Зеленскому.Провести предвыборные дебаты на стадионе – идея Владимира. Он записал обращение к Порошенко и назвал одним из условий сдачумедицинских анализов перед словесной баталией. Президент дерзкий вызов принялВпрочем, от идеи провести дебаты на стадионе не все осталисьв восторге. Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины ЗурабАласания напомнил, что законодательство страны требует проведения предвыборныхдискуссий в студии.Не исключено, что арбитром дебатов будет бывшийпремьер-министр Юлия Тимошенко. В первом туре она набрала около 15% голосов изаняла третье место. Столь необычную роль лидеру "Батькивщины" предложилЗеленский.Второй тур выборов президента Украины – 2019 пройдет 21апреля. За кресло главы государства поборются президент Петр Порошенко и актерВладимир – новичок в политике. В первом туре юморист заручилсяподдержкой более 30% избирателей.