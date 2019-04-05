После выхода нового выпуска шоу Осторожно, Собчак, в котором главной героиней стала Анастасия Волочкова, разразился скандал. Балерина возмутилась, узнав, что ведущая Ксения Собчак без ее ведома рылась в ее личных вещах.

После выхода нового выпуска шоу "Осторожно, Собчак", в котором главной героиней стала Анастасия Волочкова, разразился скандал. Балерина возмутилась, узнав, что ведущая Ксения Собчак без ее ведома рылась в ее личных вещах.Ксения Собчак приехала домой к Анастасии Волочковой, чтобы "зарыть топор войны" и взять откровенное интервью. Балерина провела для гламурной блондинки экскурсию по своему роскошному особняку. В процессе знакомства с домом Ксения Собчак, улизнув от хозяйки, которую готовили к съемке, обыскала ее спальню. Она искала в будуаре Анастасии Волочковой "следы мужского присутствия". В одной из тумбочек Собчак наткнулась на нечто шокирующее и запретное. "Фу. Я хочу помыть руки!" – засмеялась Ксения и стала искать уборную. Предмет, который она нашла, так и не показали.Тем не менее, этого оказалось достаточно для возмущения, вылившегося в многословный пост, который Анастасия Волочкова разместила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Люди, ну как же так...😔 Пустила я в свой дом Собчак для съемки по ее просьбе.. А в ответ получила беспринципную, бессовестную пакость и мерзость.😝 Этот человек готов на все ради пиара и лайков.😝 Зависть, злобу, неудовлетворенность как женщины, яхидство и бессовестность не вытравить, видимо из нее (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)". – пожаловалась оскорбленная в лучших чувствах балерина.Далее Анастасия призналась, что смогла "проглотить" ощупывание Ксенией ее груди на предмет натуральности, установку скрытых камер и микрофона в бане, когда они парились, но вот "несанкционированный" обыск она не стерпела. "Шок. Просто ФУ!!!😝 А вы пустили бы такого человека в дом, оказав доверие? А в программе ее будете участвовать? Какое мерзкое ощущение на душе..😔 Простите.. Верю, вы понимаете.." – поделилась переживаниями .В завершение публикации балерина обратилась к самой : "Ксения, тебе уже не поможет ни топор, фаллоимитатор.... Ты совесть свою продала! И уже давно.. А ходы твои-дешевые и бессовестные. Вот почему ты не любима мужчинами и несчастна. Фу. Я от тебя не ожидала".