Дмитрий Харатьян неоднократно попадал в ДТП. Артист
считает, что это были предупреждения свыше – он садился за руль пьяным.
Дмитрий Харатьян неоднократно попадал в ДТП. Артист
считает, что это были предупреждения свыше – он садился за руль пьяным.
У был трудный период в жизни. У артиста
была жестокая депрессия, которую он пытался заглушить алкоголем.
"Я не хотел просыпаться. Я понимал, что утро. И я...
опять закрывался одеялом и говорил: "Я не хочу, не хочу в эту жизнь".
Ничего вообще не хотелось, кроме того, чтобы закрыться и как бы уснуть. Но это
не смерть. Это полное отрешение от внешнего мира", – вспоминает актер.
Такое состояние затянулось на полтора года. Дмитрий Харатьян
не обращался к спихотерапевтам, а пытался справиться с проблемой своим методом
– с помощью алкоголя. Однако это превратилось в зависимость, артист оказался на
краю пропасти. Спасал Харатьяна от трагедии, по его признанию, инстинкт
самосохранения.
"Я доходил до края несколько раз. Я реально не просто
депрессией доходил, а просто алкоголем доходил", – рассказал актер в студии
программы Киры Прошутинской "Он и Она" на телеканале .
откровенно говорит о своей зависимости. Он
считает, что его пример вдохновить кого-то побороть свое пристрастие к
алкоголю. "Алкоголь, наркотики – это страшная беда, приводящая к смерти
человека и к большим проблемам его близких, а, может, и к смерти", -
отметил Харатьян.
Свою победу над алкогольной зависимостью Дмитрий Харатьян
считает большой удачей. Большинство его коллег, которые доходили до такого
состояния, отошли в мир иной. Артист приводит в пример Андрея Краско, который решил,
что все равно будет пить. "Но он честно говорил: "Я – пьющий
алкоголик", – рассказал Дмитрий. Актер подчеркнул, что он – "алкоголик
непьющий": если начнет, то уже не сможет остановиться.
А многочисленные ДТП, в которые попадал , он
называет "звоночками". Верующий артист уверен, что это были
предупреждения свыше – к которым он, в конце концов, прислушался.