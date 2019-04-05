Дмитрий Харатьян неоднократно попадал в ДТП. Артист считает, что это были предупреждения свыше – он садился за руль пьяным.

Дмитрий Харатьян неоднократно попадал в ДТП. Артистсчитает, что это были предупреждения свыше – он садился за руль пьяным.У был трудный период в жизни. У артистабыла жестокая депрессия, которую он пытался заглушить алкоголем."Я не хотел просыпаться. Я понимал, что утро. И я...опять закрывался одеялом и говорил: "Я не хочу, не хочу в эту жизнь".Ничего вообще не хотелось, кроме того, чтобы закрыться и как бы уснуть. Но этоне смерть. Это полное отрешение от внешнего мира", – вспоминает актер.Такое состояние затянулось на полтора года. Дмитрий Харатьянне обращался к спихотерапевтам, а пытался справиться с проблемой своим методом– с помощью алкоголя. Однако это превратилось в зависимость, артист оказался накраю пропасти. Спасал Харатьяна от трагедии, по его признанию, инстинктсамосохранения."Я доходил до края несколько раз. Я реально не простодепрессией доходил, а просто алкоголем доходил", – рассказал актер в студиипрограммы Киры Прошутинской "Он и Она" на телеканале .откровенно говорит о своей зависимости. Онсчитает, что его пример вдохновить кого-то побороть свое пристрастие калкоголю. "Алкоголь, наркотики – это страшная беда, приводящая к смертичеловека и к большим проблемам его близких, а, может, и к смерти", -отметил Харатьян.Свою победу над алкогольной зависимостью Дмитрий Харатьянсчитает большой удачей. Большинство его коллег, которые доходили до такогосостояния, отошли в мир иной. Артист приводит в пример Андрея Краско, который решил,что все равно будет пить. "Но он честно говорил: "Я – пьющийалкоголик", – рассказал Дмитрий. Актер подчеркнул, что он – "алкоголикнепьющий": если начнет, то уже не сможет остановиться.А многочисленные ДТП, в которые попадал , онназывает "звоночками". Верующий артист уверен, что это былипредупреждения свыше – к которым он, в конце концов, прислушался.