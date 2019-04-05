Телеведущая проходит курс омоложения в клинике Крыма. Лариса Гузеева сообщила, что хочет перемен.

Телеведущая проходит курс омоложения в клинике Крыма. ЛарисаГузеева сообщила, что хочет перемен.В личном Instagram звезда ток-шоу "Давай поженимся!"опубликовала свежий снимок. Лариса Гузеева запечатлена вместе с врачами в одномиз залов больницы.Огромные окна помещения выходят на побережье. Примечательно,что теледива спрятала лицо за солнцезащитными очками.Ниже Гузеева написала, что больше не хочет видеть себя прежней.Также звезда обещала четко следовать рекомендациям медиков."Прекрасная, лучшая, добрейшая доктор Елизавета я будуследовать вашим рекомендациям – я не хочу себя прежнюю. Спасибо всемвысококлассным специалистам в вашей клинике!" – написала Гузеева.Напомним, Лариса Газаева решила хорошо отдохнуть наканунеюбилея. В конце мая популярной актрисе, звезде брачного шоу "Давайпоженимся!" исполнится 60 лет.Судя по всему, перед торжеством знаменитость решила привестисебя в порядок. Недавно даже сменила имидж, перекрасившись вблондинку."Я больше никогда без рекомендаций врача не буду приводитьсебя в порядок! 10 килограмм сбрасываешь – 20 набираешь со скоростью света.Мгновенный эффект на голоде – это вообще зло", – рассуждает теперь .