По версии следствия, обвиняемые дважды проник в чужой дом, откуда похитил бытовую и электронную технику.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 60-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).По версии следствия, осенью прошлого года обвиняемый, заранее убедившись, что хозяева одного из дачных домов отсутствуют, разбил оконное стекло, проник в дом, откуда похитил электрообогреватель и скрылся. Через несколько часов злоумышленник вернулся на место преступления и похитил видеокамеру.Общая сумма ущерба, причиненного собственнице, превысила 20 000 рублей.Злоумышленник, ранее судимый за аналогичные преступления, был задержан сотрудниками полиции на территории Гусь-Хрустального района в ходе проведения оперативных мероприятий. похищенное имущество фигурант реализовал.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.