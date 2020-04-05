05.04.2020

2020-04-05 16:15:05

Во Владимирской области составят список предприятий, которые продолжат работу в нерабочие дни

Предложений от глав администраций городских округов и муниципальных районов Владимирской области ждут в областном оперативном штабе по коронавирусу. В список могут войти как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. При его составлении будут учитываться несколько показателей, основные из которых: санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории муниципалитета и соблюдение организацией определенных требований по профилактике распространения и инфекции

"При составлении перечня организаций и предприятий необходимо учитывать возможные негативные последствия для социально-экономического развития муниципального образования в случае приостановки их деятельности. Среди них – возможное сокращение персонала, снижение налоговых отчислений в бюджет, срыв государственного оборонного заказа, риск банкротства," - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.