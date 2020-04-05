Актер Дмитрий Корепин пожаловался, что его уволили из МХАТа имени М.Горького во время карантина по коронавирусу. Потерпевший подал иск в прокуратуру.
По данным издания Известия, приказ об ..
Актер Дмитрий Корепин пожаловался, что его уволили из МХАТа имени М.Горького во время карантина по коронавирусу. Потерпевший подал иск в прокуратуру.
По данным издания "Известия", приказ об увольнении был подписан 26 марта – на следующий день после объявления нерабочей недели. Адвокат Корепина отметила, что пока непонятно, почему в театре решили сократить одну ставку актера первой категории.
Как заявил сам артист, причиной расторжения контракта стал его конфликт с действующим руководством театра. В частности, Корепин выступил против отставки народной артистки СССР Татьяны Дорониной, а после отказался переходить на срочный договор.
В самом театре опровергли слова артиста. Представители МХАТа назвали решение об увольнении Корепина обоснованным. Более того, актер был предупрежден об этом более чем за два месяца.