Актер Дмитрий Корепин пожаловался, что его уволили из МХАТа имени М.Горького во время карантина по коронавирусу. Потерпевший подал иск в прокуратуру. По данным издания Известия, приказ об ..

Актер Дмитрий Корепин пожаловался, что его уволили из МХАТа имени М.Горького во время карантина по коронавирусу. Потерпевший подал иск в прокуратуру.По данным издания "Известия", приказ об увольнении был подписан 26 марта – на следующий день после объявления нерабочей недели. Адвокат Корепина отметила, что пока непонятно, почему в театре решили сократить одну ставку актера первой категории.Как заявил сам артист, причиной расторжения контракта стал его конфликт с действующим руководством театра. В частности, Корепин выступил против отставки народной артистки СССР Татьяны Дорониной, а после отказался переходить на срочный договор.В самом театре опровергли слова артиста. Представители МХАТа назвали решение об увольнении Корепина обоснованным. Более того, актер был предупрежден об этом более чем за два месяца.