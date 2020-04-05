Генеральный директор петербургского футбольного клуба Зенит Александр Медведев высказался о возобновлении российской премьер-лиги, которая взяла паузу из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев высказался о возобновлении российской премьер-лиги, которая взяла паузу из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19."Самая крайняя дата возобновления чемпионата, по проекту календаря, – 12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов, приводит слова Медведева ТАСС. – Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень. Легко посчитать, что в конце июня нужно принимать решение".Изначально, чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. В среду, 1 апреля, в РФС приняли решение продлить паузу в футбольных соревнованиях страны до 31 мая. Таким образом, розыгрыш чемпионата России сможет возобновиться только летом.Стоит отметить, что "Зенит" после 22 игр чемпионата России с 50 очками лидирует в турнирной таблице. В последнем перед перерывом туре "сине-бело-голубые" на выезде разгромили екатеринбургский "Урал" со счетом 7:1.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся превысило один миллион человек, из которых 60 тысяч скончались.