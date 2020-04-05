Пошла четвертая неделя со дня объявления мировой пандемии коронавируса. Психологический рубеж в миллион заболевших на планете пройден 4 апреля.

Автор: Дмитрий КиселёвПошла четвертая неделя со дня объявления мировой пандемии коронавируса. Психологический рубеж в миллион заболевших на планете пройден 4 апреля. Погибших от инфекции — более 60 000. Тех, кто выздоровел, — под 250 тысяч. В России цифры пока несопоставимо лучше. Заболевших на 5 апреля — порядка 5 тысяч. Умерли не более 50 человек. Наращивается количество тестируемых и предприняты карантинные меры, которые еще могут ужесточаться.Понятно, что самая острая ситуация в Москве. Столица — главные международные ворота страны, а население здесь наиболее скученно. Выступая с телеобращением 2 марта, президент России Путин обратил внимание на неравномерность распространения инфекции и на то, что переломить ситуацию центре заражения пока не удалось."У нас очень большая страна, разная плотность населения, есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей, например, в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается", — отметил глава государства.На практике это означает, что в регионах с наибольшей угрозой власти будут ужесточать и режим самоизоляции, и карантинные меры. Собственно, именно в такой логике президент своим поручением расширяет полномочия регионов. Но, кстати, именно в такой логике — большая ответственность регионов — выглядят и предложенные ранее президентом поправки в Конституцию. Сюда же относится более весомая роль Госсовета, что мы видим уже и сейчас. В том же залоге президент подтверждает принципы социального государства — с адресной помощью нуждающимся и демонстрацией того, что жизнь каждого — огромная ценность. Вот ровно все это поправки в Конституцию должны и закрепить уже в основном законе страны.Интересно, сколь отличается в этом Россия от других, более богатых стран. До 75 тысяч долларов — столько может стоить лечение коронавируса в США. Собственно, об этом сообщил американский телеканал CNBC: "Если тест на СOVID-19 оказался позитивным и требуется лечение, больничные счета для американцев будут стоить десятки тысяч долларов, даже если у вас есть страховка. Ожидается, что тем, кого с коронавирусом госпитализируют, придется заплатить от 42 486 долларов до 74 310 долларов — для незастрахованных". Понятно, что системы ОМС в США нет, а медстраховка — далеко не у всех.Между тем в мире предпринимаются беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом.Автор: Андрей ГригорьевНайден оптимальный баланс между экономикой и безопасностью людей — объявленный президентом режим нерабочих дней продлен до 30 апреля, но при этом регионам дано право самостоятельно решать, ужесточить его или ослабить."Где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. Эти особенности надо учитывать. В этой связи субъектам, главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия", — заявил Владимир Путин.Указ президента позволяет губернаторам реагировать дифференцированно: там, где нужно, — закрывать дороги и улицы, а если необходимости нет, не подвергать лишней нагрузке экономику региона. Федеральный центр обеспечит деньгами, но и спрашивать будет строже, чем обычно."Мы выделили более 33 миллиарда рублей на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах. Минфин довел их до каждого региона. А теперь некоторые руководители субъектов Федерации жалуются на нехватку средств и неготовность медучреждений к приему больных. Такое отношение недопустимо. Коллеги, это зона вашей персональной ответственности, и здесь не нужно перекладывать вину на своих заместителей или региональных министров здравоохранения", — сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Посчитали все, что необходимо, — по стране прошла масштабная инвентаризация: количество больничных коек, медикаменты, тест-системы. Регистрация новых сейчас максимально упрощена, занимает 1-2 дня, и производство растет."Рост числа выявленных заболеваний происходит и в связи с тем, что мы наращиваем тестирование на новую коронавирусную инфекцию. Мы находимся в тройке ведущих стран по количеству тестируемых граждан", — отметила зампред правительства Татьяна Голикова.Чтобы всего этого хватило, и нужна самоизоляция, она помогает растянуть поступление больных по времени, а значит, снизить одномоментную нагрузку на систему здравоохранения. Все важные встречи — в том числе и правительственные — теперь только по видеосвязи.Современные технологии позволяют даже государством руководить дистанционно. Губернаторы, министры и президент показывают населению пример неукоснительного выполнения врачебных предписаний. Совещание общее, но каждый — в своем кабинете."Такой формат работы, мне кажется, вполне отвечает требованиям сегодняшнего дня и показывает наше законопослушное поведение, ответственный подход к тому, что происходит. Каждый из вас, уважаемые коллеги, должен быть на своих рабочих местах и отдавать все свои силы для достижения тех результатов, которых страна от нас ожидает, решения тех задач, которые перед нами стоят. Хочу это подчеркнуть и отметить, что в нашем строю каждый штык важен сегодня. Поэтому прошу вас это иметь в виду и ответственно относиться всех к своему здоровью", — сказал глава государства.Для всех, кто сейчас добросовестно следует советам эпидемиологов, вынужденное домашнее времяпрепровождение должно быть финансово необременительным — Минсвязи обещает бесплатный Интернет."Пять наших крупнейших операторов связи, которые охватывают сегодня 70% домохозяйств, поддержали инициативу в пилотном режиме не отключать тех пользователей, которые по каким-то причинам не могут оплачивать домашний Интернет, и сохранить им доступ к Сети, ограничив его перечнем социально значимых сайтов", — пояснил Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.И нескучным — об этом позаботилось Министерство культуры. "Крупнейшие российские театры организуют трансляции спектаклей, Большой и Мариинский проводят показы своего "золотого фонда". Малый театр выложил свои аудиозаписи, начиная с 1938 года", — сказала Ольга Любимова, министр культуры.Важнее зрелищ может быть только хлеб, но страна продовольствием обеспечена с избытком."Когда хлеб есть, тогда есть внутренняя уверенность в том, что и по другим отраслям мы добьемся положительных результатов и преодолеем все эти временные, не сомневаюсь, сложности, с которыми мы сталкиваемся сегодня", — подчеркнул Владимир Путин."Ситуация на продовольственном рынке стабильная. На складах и в распределительных центрах продукции достаточно, нет проблем с картофелем и овощами так называемого "борщевого набора". Регионы формируют постоянный двухмесячный запас основных продуктов", — заверила Виктория Абрамченко, зампред правительства.Россия может долгое время жить на одних только внутренних резервах — научили экономические санкции. Главное, чтобы коронавирусом не были разрушены межрегиональные связи, — контролировать это президент поручил полпредам в федеральных округах."Прошу вас постоянно отслеживать положение дел, вместе с коллегами из регионов не допускать локальных сбоев в розничном сегменте торговли и, что очень важно для людей, контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства, средства индивидуальной защиты, другие востребованные сейчас товары. Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. У нас уже было такое в недалеком прошлом. Хочу подчеркнуть: наша страна — это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, в семье не без урода. Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен", — заявил Путин.Приоритеты — одни и те же на всех уровнях власти. Важно, чтобы в сложный период государство работало как единый механизм."Особое внимание — людям старшего поколения, которые сегодня находятся в группе риска. Здесь очень важна разъяснительная работа. Нужно донести до всех — и до самих граждан этой возрастной группы, и до их родственников — что тем, кому больше 65 лет, сейчас лучше и безопаснее находиться дома. Им нужно прямо сказать: если вы хотите сохранить свое здоровье и свою жизнь, вы должны оставаться дома. Мы думаем о вас, подумайте, пожалуйста, и вы о себе", — заявил глава государства.Предложенные президентом меры поддержки населения оперативно приняты парламентом, депутаты специально для этого собирались на заседание, соблюдая, правда, необходимую социальную дистанцию.И люди уже могут ими воспользоваться: получить повышенное пособие по безработице, увеличенные выплаты по больничному листу. Бизнес может рассчитывать на кредитные каникулы и налоговые льготы.Больничный повышается до 12 130 рублей. Пособие по безработице — до 12 130 рублей. Для тех, кто потерял больше 30% дохода, — кредитные каникулы. Для малого и среднего бизнеса — отсрочка на 6 месяцев по всем налогам кроме НДС."Должно быть сделано все, чтобы предприниматели в ближайшее время тратили свои усилия исключительно на ведение бизнеса, спасение компаний, а все взаимодействия с административными органами были минимизированы", — считает министр экономического развития Максим Решетников.Для этого правительство список мер расширяет: обещана отсрочка по аренде и освобождение от штрафов системы ЖКХ. Отсрочка на 6 месяцев по арендным платежам, запрет на отключение неплательщиков от коммунальных услуг и электричества и освобождение от штрафов."Запретим отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг и электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить. По такой задолженности штрафы начисляться не будут, а погасить ее можно будет в рассрочку", — пояснил Михаил Мишустин.Разработаны две программы банковского кредитования, когда под гарантии государства предприниматель сможет получить беспроцентный займ на зарплату персонала."Мы рекомендуем всем финансовым организациям, банкам и страховщикам не применять штрафы и пени, если добросовестный заемщик не имеет возможности оплатить, тем более если у него нет физической возможности это сделать", — сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.Но стоит уже задуматься и о том, как оздоровить экономику, когда эпидемия пойдет на спад."Я когда встречался с представителями малого бизнеса, они о чем просили? О том, чтобы когда эта отсрочка закончится по всем этим направлениям, не была для них сильным ударом необходимость выплаты сразу всей задолженности, сразу всей отсрочки, которая накопилась за эти шесть месяцев. Я попросил вас над этим подумать", — отметил президент."Без сомнения, мы будем смотреть на все возможности реструктуризации и по результатам, когда мы уже проанализируем общую ситуацию, примем соответствующее решение", — заверил Михаил Мишустин."Это заранее просто нужно сделать, а не тогда, когда им нужно будет в разовом порядке все это начинать выплачивать", — пояснил Владимир Путин.Болезнь удастся победить только всем вместе, если мы по-прежнему будем следовать советам эпидемиологов, и четко выполнять указания властей. Это президент в который уже раз подчеркивает в своем обращении к гражданам страны."Хотел бы искренне поблагодарить всех без исключения. И, конечно, сказать спасибо волонтерам, добровольцам, неравнодушным людям, всем гражданам, которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией, строго исполняют рекомендации властей и врачей-специалистов, заботятся о себе, о здоровье родных и близких, о безопасности окружающих", — сказал Путин.Режим нерабочих дней может быть отменен и до 30 апреля, если эпидемиологическая ситуация улучшится настолько, что в самоизоляции отпадет необходимость.