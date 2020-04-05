Бой по смешанным единоборствам между российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном не пройдет в Белоруссии. Об этом заявили в министерстве спорта и туризма республики.

Бой по смешанным единоборствам между российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном не пройдет в Белоруссии. Об этом заявили в министерстве спорта и туризма республики."Министерством спорта и туризма не обсуждался данный вопрос, — приводит слова представителя министерства ТАСС. Накануне исполнительный директор федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максим Корольков заявил, что организация связывалась с UFC по поводу проведения боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном в Минске.Напомним, что бой должен состояться 18 апреля. Однако российский боец уже отменил поединок, сославшись на пандемию. Глава UFC Дэйна Уайт в свою очередь до сих пор не может назвать локацию проведения турнира UFC 249, в рамках которого Хабиб и Тони и должны были провести бой.