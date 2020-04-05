Исполнительный директор федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максим Корольков подтвердил, что его организация связалась с UFC и предложила провести бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон в Минске.

Исполнительный директор федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максим Корольков подтвердил, что его организация связалась с UFC и предложила провести бой Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон в Минске.Бой запланирован на 18 апреля. Изначально он должен был пройти в Нью-Йорке, но из-за распространения коронавируса COVID-19 в США отказались от проведения всех спортивных мероприятий.Глава UFC до сих пор не назвал место боя. Также ситуацию осложнил тот факт, что Хабиб не может покинуть Россию из-за решения правительства страны ограничить движение через государственную границу."Мы связались с UFC, объяснили им ситуацию, что Белоруссии все можно, наш президент не ограничивал массовые мероприятия, – сказал Корольков, слова которого приводит Sport24.ru. – Конечно, перед этим мы заручились поддержкой нашего государства в лице министерства спорта и управления делами президента. Когда мы получили согласие, сделали UFC такое предложение".Также Корольков сообщил, что они получили устный ответ от UFC: "Нас поблагодарили за предложение, а также наше предложение включили в условный "план Б".Хабиб и Тони могли встретиться еще в декабре 2015 года, но тогда бой сорвался. Позже были предприняты еще три попытки организовать поединок. Зимой 2015 года Хабиб сломал ребро, весной 2016 года у Тони нашли кровь в легких, в 2017 году россиянин был госпитализирован в результате осложнений после весогонки, а весной 2018 года американец порвал крестообразные связки.На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках, а у Фергюсона 25 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. В последнем бою Хабиб взял верх над Порье, а Тони оказался сильнее Дональда Серроне.