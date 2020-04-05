Лондонский футбольный клуб Челси не смог договориться с бразильским полузащитником Виллианом о продлении контракта. Стороны не смогли согласовать сроки действия следующего договора.

Лондонский футбольный клуб "Челси" не смог договориться с бразильским полузащитником Виллианом о продлении контракта. Стороны не смогли согласовать сроки действия следующего договора."Действие моего нынешнего контракта с "Челси" истекает летом. Сложно представить, что он будет продлен, — признается Виллиан, слова которого приводит Mundo Deportivo. — В "Челси" мне предлагали продлить соглашение на два года, а я рассчитывал подписать трехлетнее соглашение. Теперь все кончено, и мы больше не ведем переговоров".Напомним, что Виллиан выступает за лондонский клуб с 2013 года, куда он перебрался из махачкалинского "Анжи". Вместе с "Челси" он дважды выигрывал английскую премьер-лигу, по разу завоевывал Кубок Англии и Кубок лиги, а также побеждал в Лиге Европы.В нынешнем сезоне он провел в синей футболке 37 матчей, став автором семи забитых мячей и шести голевых передач.