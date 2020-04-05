В матче третьего тура чемпионата Белоруссии борисовский БАТЭ на поле домашней арены обыграл брестский Рух с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи на седьмой минуте забил Станислав Драгун.

В матче третьего тура чемпионата Белоруссии борисовский БАТЭ на поле домашней арены обыграл брестский "Рух" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи на седьмой минуте забил Станислав Драгун.БАТЭ одержал первую победу в сезоне и с тремя очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице, а "Рух", потерпевший второе поражение кряду, расположился на десятой строчке, имея в активе также три очка.Напомним, чемпионат Белоруссии, в отличии от других европейских лиг, не был остановлен из-за распространения коронавируса. На сегодняшний количество заразившихся COVID-19 превысило один миллион человек, из которых 62 тысячи скончались.