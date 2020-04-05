Футбольный чемпионат Белоруссии по-прежнему остается единственным активным соревнованием Европы, несмотря на пандемию коронавируса. Завершился третий тур Высшей лиги, по итогам которого сменился лидер.

Футбольный чемпионат Белоруссии по-прежнему остается единственным активным соревнованием Европы, несмотря на пандемию коронавируса. Завершился третий тур Высшей лиги, по итогам которого сменился лидер.Им стал "Энергетик-БГУ", который встречался с ФК "Минск". Обе команды накануне очного матча шли без поражений, теперь же "энергетики" стали единственной командой с тремя победами из трех возможных.Футболисты "Энергетика-БГУ" одержали победу со счетом 2:0. Голы за команду забивали Алексей Носко и Джасурбек Яхшибоев. Примечательно, что второй гол хозяева забили уже в меньшинстве — на 70 минуте был удален Айк Мусаханян.В двух других встречах дня побеждали команды, также завершавшие матчи в численном меньшинстве: "Витебск" со счетом 1:0 обыграл "Смолевичи", а "Слуцк" обыграл "Ислочь" 3:2.После трех туров "Энергетик-БГУ" с девятью очками возглавляет таблицу чемпионата Белоруссии. "Слуцк" и "Минск" с шестью очками идут вторым и третьим соответственно. Действующий чемпион "Динамо-Брест" с четырьмя баллами расположился на десятой строчке.