Московский депутат заразился коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости. Речь о депутате фракции КПРФ Мосгордумы Евгении Ступине. Ранее, 3 апреля, депутат утверждал, что у него отрицательный анализ на коронавирус.

Московский депутат заразился коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости. Речь о депутате фракции КПРФ Мосгордумы Евгении Ступине. Ранее, 3 апреля, депутат утверждал, что у него отрицательный анализ на коронавирус. Анализы депутат сдал 29 марта, когда появились признаки простуды, и ожидал в течение 72 часов звонка о результате. Так как ему никто не позвонил, Ступин решил, что результаты оказались отрицательными и он здоров. Однако на седьмой день результаты на COVID-19 все же пришли и оказались положительными.Ступин отметил, что находился дома и пропустил заседание Мосгордумы из-за температуры и кашля. Сам народный избранник подозревает, что мог заразиться "скорее всего, в метро". Он называет ситуацию "непонятной", так как не получил никаких рекомендаций по поводу режима и предписаний. У членов семьи депутата (Ступин женат, воспитывает сына и дочь) анализы еще не взяты, сообщил парламентарий агентству.