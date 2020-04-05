За каких-то три месяца коронавирус прошелся катком по всей по мировой экономике. Все государства, в том числе и Россия, подсчитывают убытки. Спад мирового производства привел и к резкому падению спроса на нефть.

Автор: Дмитрий КиселёвЗа каких-то три месяца коронавирус прошелся катком по всей по мировой экономике. Все государства, в том числе и Россия, подсчитывают убытки. Спад мирового производства привел и к резкому падению спроса на нефть.31 марта цена барреля российской марки Urals упала на европейских рынках упала до 13 долларов. Такие низкие цены на черное золото в последний раз фиксировались более 20 лет назад. Минфин подсчитал, что только за март и апрель российский бюджет недополучит 78 миллиардов рублей.В то же время убытки от падения цены на нефть, которое с начала года составило 60%, несут все нефтедобывающие страны. В ярости президент США Трамп от того, что в условиях, когда американские компании, добывающие дорогую по себестоимости сланцевую нефть, не только банкротятся, но при этом еще и скупаются саудитами.То есть Саудовская Аравия мало того что разорвала сделку ОПЕК+, позволявшую хоть как-то сдерживать цены, так еще и стала демпинговать на рынке, заливая Европу и Америку своей нефтью — с огромными скидками, а потом еще и решила залезть в США, входя в капитал местных компаний в трудную для них минуту, чтобы увеличить свою долю на местной поляне.Понятно, что Трамп предложил саудитам угомониться и начал дозревать до совместных действий с Россией и другими нефтедобывающими странами. Ну, что же, отлично. Россия дверью не хлопала и готова к переговорам о совместном снижении добычи ради разумной цены. Собственно, ровно это на совещании с нефтяниками подтвердил президент Путин.Автор: Татьяна РемезоваПандемия и нефть наносят двойной удар по мировой экономике. Но если бороться с вирусом страны готовы вместе, в нефтяной войне пока каждый сам за себя."Причины снижения цен и добычи связаны прежде всего с коронавирусом и с вызванным в этой связи сокращением производства, снижением спроса. Еще одна причина — обвала цен — это выход наших партнеров из Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ими добычи и одновременное объявление о готовности наших саудовских партнеров предоставить даже скидки на нефть. Это, видимо, связано с попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть. Для того чтобы это сделать, цена должна быть ниже 40 долларов за баррель", — заявил Владимир Путин."В ближайшие несколько недель спрос может снизиться до 15-20 миллионов баррелей в сутки — это примерно 20% общей добычи в мире. Наиболее острая ситуация наблюдается в странах Евросоюза, который потребляет 18% мирового рынка нефти, в Соединенных Штатах Америки — там примерно 20% мирового потребления", — сказал министр энергетики РФ Александр Новак.Пока ОПЕК+ сокращал добычу, США пользовались высокими ценами, наращивали собственное производство, а саудиты при этом стремительно теряли американский рынок. Их нефтяной экспорт в США с начала 2000-х рухнул втрое. Выйдя из сделки и обвалив цены, Эр-Рияд сначала залил Америку дешевой нефтью по 25 долларов, а теперь хочет прибрать к рукам разорившихся сланцевиков."Они пытаются сейчас входить своим капиталом, скупать банкротящиеся компании-производители сланцевой нефти и тем самым уже создают для себя инструмент очень серьезного политического влияния. Для американцев сейчас эти действия Саудовской Аравии и решение, идти или не идти нам навстречу, — вопрос политический. Игра с нулевой суммой, попытка решить все в интересах одного игрока — это путь ошибочный, который идет в никуда, и логично было бы сейчас вместо это й авантюристской игры и попыток поломать весь рынок в пользу одного из игроков пойти по пути стабилизации", — считает политолог Евгений Минченко."Трамп совершенно не заинтересован в таких играх, для него это крайне неприятная ситуация, когда саудиты своими грубыми действиями обрушили цену на нефть и все это поставило сланцевую индустрию Соединенных Штатов в очень тяжелую и неприятную ситуацию. Такие грубые действия приводят к проблемам всех производителей нефти, в том числе и у Саудовской Аравии. И пока еще не поздно вернуться за стол переговоров, тем более что к этому сейчас настойчиво саудитов призывают и их вчерашние политические партнеры Соединенные Штаты Америки, которые оказались сильно удивлены такой вероломной политикой Саудовской Аравии на мировом рынке нефти", — отметил глава Фонда энергетической безопасности Константин Симонов.Обвал нефтяных цен Путин и Трамп обсудили по телефону. Когда совещание провел российский лидер, своих нефтяников собрал и хозяин Белого дома. О результатах беседы известно мало. Скупая цитата в техасской газете: "Энергетические штаты, такие как Техас, — в тяжелейшем положении. Трамп поклялся, что вернет к жизни нашу энергетику. "Я с вами на 1000 процентов", — сказал он собравшимся за круглым столом. Это важный бизнес, жизненно необходимый".От сокращении своей добычи Вашингтон пока открещивается. Мол, мы бы рады, вот только антикартельное законодательство не позволяет. Но нефть в американских хранилищах скоро будет литься через край. И такая картина — по всему миру. Даже танкеры сегодня превратились в плавучие канистры. Запасы — рекордные в истории."Если не предпринимать каких-то мер, в ближайшие месяцы может произойти затоваривание мировых рынков нефти, что приведет к серьезной дестабилизации", — заявил Александр Новак.Если нефти слишком много, компании вынуждены закрывать скважины. Но процесс небыстрый, и когда спрос вернется, трубы окажутся пусты. Возникнет дефицит — цены рванут вверх. Путин призывает не доводить до крайностей."Мы никогда не стремились к тому, чтобы цены были слишком высокими, и хотели избежать ситуацию, когда цены были бы слишком низкими. Понятно, почему: наш бюджет сверстан из расчета 42 доллара за баррель. И вот вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем", — сказал российский президент.Бюджет Саудовской Аравии, кстати, сверстан из цены вдвое выше — 82 доллара за бочку. Лихая игра на понижение бьет по всем. Сейчас совсем не время для односторонних выгод. Пора сесть и договориться."Мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма ОПЕК+ готовы к взаимодействию с Соединенными штатами Америки по этому вопросу. Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих скоординированных усилий и скоординированных действий добычу. Но, по предварительным оценкам, думаю, речь может идти где-то о сокращении в объеме 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, а может, чуть больше", — отметил Владимир Путин.Впервые после разрыва сделки ОПЕК+ вновь соберется на переговоры 9 апреля. Главное, чтобы вынужденный формат видеосвязи не помешал странам услышать друг друга.