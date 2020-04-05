В России разработаны конструктивный и жесткий варианты прогноза по экономике страны, сообщает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В России разработаны "конструктивный" и "жесткий" варианты прогноза по экономике страны, сообщает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).Отмечается, что роста безработицы и бедности уже не избежать. Эксперты Центра считают, что ситуация с пандемией, а также цены на нефть способствуют развитию "кризисного", если не "шокового сценарного варианта". И именно в нашей стране кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом. Причина – в условиях "идеального экономического шторма", который сложился из-за падения нефтяных доходов и остановки целых секторов бизнеса.Второй – конструктивный – вариант предполагает сохранение ВВП на уровне 2,3–2.5% в 2020 году и 0,5–0,8% в 2021 году. Он будет возможен в случае сдерживания инфляции, поддержки населения, предотвращения безработицы и других мер господдержки.Ранее президент Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней по 30 апреля. Закрыты торговые центры, спортивные объекты, учреждения культуры и парки. Работодателям рекомендовано перевести персонал на удаленную работу. Предприятия непрерывного цикла вводят ряд усиленных санитарных мер по защите работников.