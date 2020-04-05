Английский игрок Дерби Каунти Уэйн Руни выступил с критикой в адрес главы британского Минздрава Мэтта Хэнкока, призвавшего футболистов добровольно сокращать свои доходы из-за пандемии коронавируса.

Английский игрок "Дерби Каунти" Уэйн Руни выступил с критикой в адрес главы британского Минздрава Мэтта Хэнкока, призвавшего футболистов добровольно сокращать свои доходы из-за пандемии коронавируса."Не каждый футболист может себе позволить отказаться от денег. А тут еще возникает требование о сокращении зарплаты на 30 процентов, — негодует Руни, слова которого приводит "Спорт день за днем". — Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения? Происходившее в последние несколько дней — это позор".При этом Руни отметил, что говорит не за себя. Он подчеркнул, что сам в состоянии оказать материальную поддержку медицинского персонала и учреждений"."Если бы правительство обратилось бы ко мне с просьбой финансово помочь медсестрам или приобрести аппараты ИВЛ, то я бы гордился этим, зная, куда идут деньги. У меня есть возможность отказаться от чего-то".Напомним, что Руни выступает за "Дерби" с зимы. Ранее он защищал цвета таких клубов, как "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Ди-Си Юнайтед", а также представлял и сборную Англии.