Защитник футбольной сборной Англии и Манчестер Сити Кайл Уокер нарушил карантин, установленный в Великобритании из-за пандемии коронавируса. При этом сам футболист призывал болельщиков соблюдать самоизоляцию.

Защитник футбольной сборной Англии и "Манчестер Сити" Кайл Уокер нарушил карантин, установленный в Великобритании из-за пандемии коронавируса. При этом сам футболист призывал болельщиков соблюдать самоизоляцию.Записав обращение к любителям футбола на своей странице в социальной сети, Кайл пригласил к себе домой двух проституток. Таким образом, пребывающий на карантине Уокер нарушил два правила — впустил в свой дом посторонних и не соблюдал санитарную дистанцию в полтора метра.О поступке Уокера стало известно в клубе, который приказал игрокам придерживаться жесткого карантина. Кайл будет оштрафован на большую сумму.