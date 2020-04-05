Министр экономического развития Максим Решетников призвал российских предпринимателей во время эпидемии коронавируса COVID-19 найти компромисс, чтобы продолжать работать и в то же время соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Министр экономического развития Максим Решетников призвал российских предпринимателей во время эпидемии коронавируса COVID-19 найти компромисс, чтобы продолжать работать и в то же время соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Он напомнил, что в приоритете – здоровье людей, передает РИА Новости.Он подчеркнул, что важно не поддаваться алармистскому настроению, "не начать рубить шашкой, не впасть в психоз". Не стоит думать, что теперь нужно все закрыть и сесть дома, и что жизнь кончилась. Предприятия должны найти способ продолжить работу.В какой-то части ограничения будут продлены на "чуть большее время", предупредил министр.Ранее Решетников заявлял, что скорость восстановления экономики после эпидемии зависит от мер поддержки: от того, какими они будут, и от того, как быстро удастся их реализовать. Если власти адекватно реализуют уже объявленные меры и запустят новые, для России сценарий будет "мягким".