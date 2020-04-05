Что можно, а что нельзя через неделю после того, как мэр Москвы Собянин первым в стране перевел город на самоизоляцию?

Что можно, а что нельзя через неделю после того, как мэр Москвы Собянин первым в стране перевел город на самоизоляцию?Апрель 2020-го начинается возле окна только у сознательного москвича. Парки и скверы, конечно, на замке, но если в заборе есть дыра, ее найдут. Это при том что недавно сразу трое лечащихся на дому с диагнозом COVID-19 нарушили запрет и вышли в город. Власти теперь раздают таким людям смартфоны с приложением "Социальный мониторинг". За трубкой следят через спутник, а чтобы человек не ушел без нее, просят регулярно фотографироваться.Для остальным москвичей готовы внедрить коды для передвижения по городу, но пока, как говорил мэр, в этом нет необходимости. Сам Сергей Собянин проинспектировал стройку медцентра в Новой Москве."Основные строительно-монтажные работы большинства корпусов закончены. Можно уже начинать и отделочные работы, и комплектацию, и установку медицинского оборудования", — заявил градоначальник.Так теперь выглядит утро столичного коммунальщика. Один человек с трубой обрабатывает целый двор. А если с коллегами, то и подъезд тоже.На уборку и ремонт 120 тысяч сотрудников столичного комплекса ЖКХ выходят каждый день. Но в квартиры — только в случае аварий.В магазин, аптеку или банк ходить по-прежнему можно.Темные залы, перевернутые стулья — и так уже неделю. Для бизнеса такой срок без клиентов не приговор, конечно, но очень серьезный кризис. Так что заказать теперь можно все прямо на месте, но только через Интернет, без прямого контакта.С чистой перед законом совестью можно и в такси. Из машин водители почти не выходят — только на санобработку. Клиентов, правда, меньше обычного. "Индекс домоседа" хвалит россиян: большинство, уверяют IT-компании, сидит дома. Осталось потерпеть еще три с половиной недели. А может быть, и меньше, если отнестись к карантину серьезно.