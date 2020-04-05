В Турции провели успешные испытания вакцины от коронавируса на животных.

В Турции провели успешные испытания вакцины от коронавируса на животных.По словам профессора столичного университета Хаджеттепе Атеша Кары, при помощи микроигл на лейкопластыре подопытным животным была введена вакцина, которая создает антитела к коронавирусу. И не позволяет присоединяться к клеткам. Осталось проверить, защищает ли она людей, написал он хорошую новость в твите.Число заразившихся коронавирусом в Турции за сутки выросло на 3 тысячи и превысило 27 тысяч человек, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа в "Твиттере". По его словам, за последние сутки было сделано 20 065 тестов. Умерли 73 больных. Общее число умерших — 574 человека.В России тоже сейчас проходят испытания вакцины на животных – низших приматах. Генеральный директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов ранее сообщил, что доклинические исследования начнут 11 мая.Предполагается, что новую вакцину на людях будут тестировать в июне. Для этого вакцина должна доказать свою эффективность, а Минздрав — выдать разрешение на клинические исследования.