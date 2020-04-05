Число госпитализированных с коронавирусом в Италии снизилось впервые с начала эпидемии, растет число выписывающихся из стационаров, сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Число госпитализированных с коронавирусом в Италии снизилось впервые с начала эпидемии, сообщил на воскресном брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. По его данным, за сутки скончались 525 человек, при этом в последний раз рост меньше 600 за сутки регистрировался более трех недель назад – 19 мартаЕще один положительный показатель – число выздоровевших достигло 21815 человек, за день выписаны из стационаров 819 пациентов. А из отделений реанимации переведены в обычные палаты 17 ранее тяжелых больных. Число госпитализированных в некритическом состоянии снизилось впервые и сразу на 61 человека – до 28949 человек в сутки.В субботу, 4 апреля, сообщалось о 2 886 новых инфицированных. На прошлой неделе рост новых случаев не опускался ниже 3,5 тысяч за сутки.По данным портала Worldometers, 1,24 миллиона человек в мире заразились коронавирусной инфекцией, 67,9 тысячи скончались. В Италии по состоянию на 5 апреля у 128,9 тысячи человек подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция", 15,8 тысячи человек скончались.