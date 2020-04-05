Именно региональным властям президент поручил решить, как лучше обеспечить действенность борьбы с заразой в тот целый месяц, который он объявил нерабочим. В этом смысле все большее значение для пожилых приобретает то, на что они могут рассчитывать от волонтеров. Здесь одни регионы должны подхватывать опыт других.

Именно региональным властям президент поручил решить, как лучше обеспечить действенность борьбы с заразой в тот целый месяц, который он объявил нерабочим. В этом смысле все большее значение для пожилых приобретает то, на что они могут рассчитывать от волонтеров. Здесь одни регионы должны подхватывать опыт других.Забота с доставкой на дом. Волонтеры приходят на помощь с первых дней самоизоляции. Больше 30 тысяч обращений от пожилых и одиноких людей поступили на единую горячую линию.По ту сторону экрана — Мадрид. Карлос всегда на связи — переживает за свою семью. В столице Испании — больше 30 тысяч случаев заражения."Мама раз в неделю ходит за продуктами. Полицейский ее останавливает, спрашивает: куда идешь? Потом ей приходится чек показывать, чтобы штрафа не было", — рассказал Карлос.В Казань он приехал изучать русский язык и физику. Сейчас присоединился к волонтерам "Молодежки ОНФ": если для вируса не существует границ, то и бабушек чужих не бывает."Я взял белый маркер и написал на автомобиле: "Довезу врача до дома". И свой номер телефона указал", — сказал Артур Оганесян, координатор движения "Молодежка ОНФ" в Астраханской области.Фотография с надписью быстро облетела Интернет. Волонтеры-автомобилисты берегут время врачей — отвозят медиков на работу или домой. Акция становится всероссийской.Все больше желающих помогать и самим волонтерам. В Новосибирске люди, которые сами ограничены в передвижении, развозят добровольцев на личных автомобилях.Александр Казаков, педагог-психолог по образованию, работает в спортшколе. А сейчас стал волонтером. С продуктами и лекарствами в день объезжает до 20 адресов.В Нижним Новгороде старушка предела волонтерам стерильные салфетки, перчатки и медицинские маски. С балкона. На веревочке.Свою лепту вносят предприниматели, хотя и у самих не лучшие времена. Центральный рынок Калининграда передал пенсионерам три тысячи наборов с продуктами первой необходимости.В Чечне власти подготовили и раздали малообеспеченным семьям продукты, общий вес которых исчисляется десятками тонн. Закупают все необходимое и на пожертвования неравнодушных жителей республики.Порой в помощи нуждаются те, кто находится гораздо ближе, чем можно представить. Все чаще в подъездах многоквартирных домов появляются такие объявления: не только призывы остаться дома, но и предложения о помощи. Заботу друг о друге проявляют соседи.Психологи проводят бесплатные онлайн-консультации. Кто-то дезинфицирует подъезд своего дома — от кнопок домофона до почтовых ящиков. То время, когда даже незнакомые люди заботятся друг о друге будто родные.