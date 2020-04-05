Штраф от 100 до 300 тысяч рублей и перспектива уголовного преследования – таков итог глупой шутки о зараженных коронавирусом в Приморье. Автор фейкового ролика, задержанный полицейскими, уже раскаялся и принес свои извинения.

В Приморье полицейские планируют привлечь к уголовной ответственности 28-летнего жителя Уссурийска, снявшего фейковое видео о распространении коронавируса на территории региона.Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, стражам порядка удалось оперативно установить и задержать автора и главного "героя". Мужчина оделся в костюм химзащиты и рассказал о том, что на предприятии, где он работает, произошло заражение COVID-19.В беседе с правоохранителями задержанный сообщил, что снял эти кадры в развлекательных целях и не предполагал, что они настолько распространятся в Сети. Он раскаялся в содеянном и принес свои извинения.Тем не менее, на него был составлен административный протокол по части 10 статьи "Злоупотребление свободой массовой информации", предусматривающей наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей.Кроме того, в полиции отметили, что усматривают в поступке гражданина признаки уголовного преступления, поэтому материалы проверки отправлены в следственные органы, сотрудникам которых предстоит принять процессуальное решение.