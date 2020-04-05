Главный тренер футбольного клуба Ростов Валерий Карпин стал отцом в пятый раз. Супруга Дарья Гордеева подарила ему дочь. В социальных сетях Карпин опубликовал фотографию, сделанную в ..

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин стал отцом в пятый раз. Супруга Дарья Гордеева подарила ему дочь.В социальных сетях Карпин опубликовал фотографию, сделанную в больничной палате. В кадре он обнимает жену. "Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки", – подписал снимок счастливый отец.Напомним, Валерий Карпин сочетался браком с Дарьей Гордеевой летом 2017 года. В 2018 году супруга родила ему девочку Дарью. Тренер также воспитывает двух детей от первого брака – Марию и Валерию. Кроме того, у него есть внебрачная дочь Вероника.4 Апр 2020 в 7:25 PDT