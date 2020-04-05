Ситуация с распространением коронавируса не препятствует подготовке к российскому этапу Формулы-1 в Сочи. Организаторы Гран-при России сообщают о плановых приготовлениях к сентябрьскому этапу с оглядкой на эпидемиологическую обстановку.

Ситуация с распространением коронавируса не препятствует подготовке к российскому этапу "Формулы-1" в Сочи. Организаторы Гран-при России сообщают о плановых приготовлениях к сентябрьскому этапу с оглядкой на эпидемиологическую обстановку."В настоящее время "Росгонки" активно готовятся к седьмому в истории страны Гран-при России, — приводит ТАСС слова промоутера российского этапа Алексея Титова. — Мы тщательно следим за развитием событий, прислушиваемся к рекомендациям и указаниям государственных органов и экспертов, а также постоянно находимся на связи с представителями "Ф1"."Сейчас автодром закрыт. На объекте находятся лишь дежурные бригады службы эксплуатации. Все остальные сотрудники — на удаленке. Но мы пока продолжаем готовиться к Гран-при".Напомним, что старт нового сезона "Формулы-1" был отложен из-за пандемии коронавируса. Ранее бывший исполнительный директор Берни Экклстоун заявил, что сезон даже не стоит начинать. Он считает, что сезон уже не получится полноценным.